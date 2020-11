Scaroni e il rinnovo di Donnarumma: "Ci sono le condizioni per andare avanti insieme"

Paolo Scaroni è fiducioso sul rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma. Il presidente del Milan, intervistato da 'Gr Parlamento', s'è così espresso sul rinnovo del contratto del portiere classe '99 in scadenza al termine di questa stagione: "Il rinnovo di Donnarumma? Non seguo direttamente le trattative, ma mi ha fatto molto piacere sentirgli dire che ama il Milan. Posso dire che l’amore è contraccambiato e quando ci si ama in questo modo ci sono le condizioni per andare avanti insieme", ha detto.