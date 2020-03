Scarpa d'Oro, avanza solo Mbappé. Immobile saldo al comando

vedi letture

Ciro Immobile non approfitta del turno favorevole del weekend europeo, ma resta saldo al comando della classifica relativa la Scarpa d'Oro 2019/20. Out Lewandowski per infortunio e Cristiano Ronaldo, così come Romelu Lukaku per il rinvio di Juventus-Inter. A secco Timo Werner, Lionel Messi ed Erling Haaland. L'unico che risale la china è Kylian Mbappé, autore di una doppietta nell'ultimo turno di Ligue 1. Di seguito la classifica:

54 Ciro Immobile (Lazio)

50 Robert Lewandowski (Bayen)

42 Cristiano Ronaldo (Juventus)

42 Timo Werner (Lipsia)

36 Erling Haaland (Salisburgo/Borussia Dortmund)

36 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

34 Lionel Messi (Barcellona)

34 Romelu Lukaku (Inter)

34 Jamie Vardy (Leicester)

34 Wissam Ben Yedder (Monaco)

34 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)