© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ezequiel Schelotto ha parlato al periodico clivense Mondo Chievo: "Ringrazio tutti per l'accoglienza che mi hanno riservato dopo il mio ritorno. Sono passati tanti anni ma sembra ieri quando per la prima volta ho conosciuto e apprezzato questa piazza. Tornare è stata una scelta dettata dal cuore. La situazione non è facile ma quando è arrivata la proposta di tornare non ho pensato alla classifica. Le mie condizioni atletiche? Sto bene e la voglia di giocare è tanta. Voglio ritrovare in fretta la forma ideale. Salvezza ancora possibile? La situazione è delicata ma non compromessa. Dobbiamo crederci fino in fondo sfruttando al meglio le opportunità che ci capiteranno. Qualche punto in più ci avrebbe fatto comodo e avrebbe rispecchiato al meglio il reale valore della squadra. Genoa? Dobbiamo fare di tutto per vincere questo match perché ci darebbe morale".