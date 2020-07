Schick e il mistero del riscatto al Lipsia: è a bilancio per 20 milioni

La Roma deve vendere e Patrik Schick rappresenta uno degli asset più valutati in questo senso. Perché dopo avere speso circa 40 milioni per prelevarlo dalla Sampdoria, il ceco è a bilancio per 20 milioni ed è reduce da un'ottima stagione con il Lipsia. Aveva un riscatto fissato a 25, ma il club tedesco ha lasciato scadere la clausola nonostante le buone prestazioni. Perché?

COSTRETTI A VENDERE - Il bilancio in casa Roma non sorride, ma è meglio evitare minusvalenze. Quindi se qualcuno dovesse presentarsi in casa giallorossa con i 20 milioni sopra citati probabilmente avrebbe il via libera. Nelle ultime ore si è parlato di Milan, voce che però al momento non trova riscontro, al di là di un ingaggio che rientrerebbe nei parametri rossoneri. Probabilmente il Lipsia pensa a uno sconto, anche se nel frattempo si è già assicurato il sostituto di Werner: è il sudcoreano Hee-chan Hwang, diciottesimo calciatore a spostarsi da Salisburgo al Lipsia.