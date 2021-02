Schone torna in Olanda: l'ex Genoa riparte dall'Heerenveen, domani le visite mediche

vedi letture

Ritorno in Olanda per Lasse Schone, centrocampista ex Ajax e svincolato dopo l’esperienza al Genoa. Secondo quanto riferito dal prestigioso Voetbal International, il 34enne danese avrebbe trovato l’accordo con l’Heerenveen, formazione attualmente ottava in Eredivisie e nella quale Schone ha già militato dal 2002 al 2006. Domani in programma le visite mediche, poi la firma sul contratto.