Scontro tra club e calciatori: l'AIC spinge per il piano Juventus, più favorevole per i giocatori

vedi letture

"Irricevibile". "Una follia". Il sindacato dei calciatori, presieduto da Damiano Tommasi, ha bollato come inaccettabile la proposta di taglio di quattro mesi di stipendio per i giocatori. Via le mensilità di marzo e aprile, in bilico maggio e giugno: questo l'esito, ricapitolato anche da La Stampa oggi in edicola, della riunione di Lega di Serie A. Quattro mesi senza ingaggio in caso di mancata ripresa, dal canto suo l'AIC aveva elogiato il piano della Juventus, più favorevole per i giocatori rispetto alle linee guida della Lega.