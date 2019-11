Scoppia il caso Balotelli a Brescia: la rottura sulle aperture della stampa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Balotelli in prima pagina nei portali online. "Allontanato da Grosso! Tensione all'allenamento". E' la prima dell'edizione web di Tuttosport in apertura. "Brescia, Balotelli svogliato: Grosso lo allontana dall'allenamento", scrive Gazzetta.it sulla rottura tra Super Mario e il neo tecnico delle Rondinelle. "Grosso manda via Balotelli dall'allenamento", apre anche Il Corriere dello Sport. "Brescia, Balotelli allontanato dall'allenamento - scrive Repubblica.it-: urante un'esercitazione il tecnico Grosso ha cacciato dal campo l'attaccante che poi ha lasciato il centro sportivo di Torbole Casaglia mentre la seduta era ancora in corso".