Scout Fonseca, da Marcos Antonio e Mudryk: la nuova Roma si fa anche in Ucraina

vedi letture

Paulo Fonseca in fin dei conto l’Ucraina non l’ha mai "lasciata". Almeno nelle attenzioni è sempre sul podio dei suoi interessi. Non potrebbe essere diversamente dopo gli anni trascorsi e i tanti trofei. Ora, però, sta pensando di portare nella Capitale un piccolo pezzo di Shakhtar. Due giovani di grandi prospettive e che si inserirebbero in ruoli nei quali la Roma comunque dovrà operare a fine stagione. Stiamo parlando di Mykhailo Mudryk, esterno d’attacco, di Marcos Antonio, mediano. Il tecnico portoghese li ha segnalati a Petrachi e non è escluso che non venga accontentato, almeno per una delle due richieste.

Se Fonseca dovesse sceglierne obbligatoriamente uno punterebbe su Mudryk, decisamente affascinato dal talento di Krasnohrad, tanto da essere stato il primo a convocarlo nella prima squadra dello Shakhtar, concedendogli prima qualche minuto in una partita di coppa, poi schierandolo titolare in un'amichevole poco più di un anno fa. Era il 7 febbraio del 2019, gara durante la pausa invernale contro il Qarabag: Mudryk ha giocato bene e segnato un gol. Esordio fortunato, ma non è bastato: "Oggi Mykhailo ha segnato, ma deve ancora imparare tanto”. Critiche quasi paterne del portoghese che continua a monitorarlo, ma sul ragazzo c’è anche l’Atalanta.

Altra corsia privilegiata anche per Marcos Antonio. A scovarlo fu proprio l’allenatore della Roma. Lo aveva visto in video quando giocava nell’Estoril Praia in Portogallo. Il brasiliano si è trasferito giovanissimo nel nostro continente dopo esser cresciuto calcisticamente nell’Atletico Paranaense. Qualora dovesse partire Cristante, Petrachi, al di là di un giocatore più pronto alla Castrovilli, potrebbe regalare a Fonseca anche una sua vecchia, ma giovane conoscenza.