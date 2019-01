Sedotto e abbandonato. Tra Juve e Milan, è il giorno del Pipita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sedotto e poi abbandonato. È la breve storia di Gonzalo Higuain e del suo rapporto con la Juventus. Ma forse anche col Milan. In bianconero, il Pipita è arrivato dopo tre anni travolgenti col Napoli. Ha fatto la differenza, anche a Torino: 55 gol in 105 partite, considerando tutte le competizioni. Un amore durato solo due anni: in estate è arrivato Cristiano Ronaldo e la Juve non ci ha pensato due volte. Dentro il portoghese, via l'argentino. Nuova stella del Milan, ma forse per poco.

Oggi a Gedda, Higuain guiderà il suo presente contro il passato. Il veleno dell'ex, nonostante l'ottimo rapporto con lo spogliatoio della Juve, c'è tutto: si è visto in campionato, tanto forte da travolgere Higuain, impreciso dal dischetto e poi anche espulso, in una serata che ne ha determinato la crisi rossonera. Portare il Milan al primo trofeo contro la propria vecchia fiamma, poi abbandonare il Diavolo. Rischia di essere questo il destino di Higuain. Sedotto e abbandonato anche dal Milan, in un certo senso: le promesse estive non hanno retto l'impatto con la realtà. Il Milan non è grande, Higuain può ancora esserlo. E da domani sceglierà se continuare a provarci, o essere lui a dire l'addio. Gattuso assicura: per ora non ha ancora comunicato nulla. C'è una ex da far soffrire, prima.