Segnali negativi per il riscatto di Perisic da parte del Bayern: l'Inter lo riaccoglierebbe volentieri

vedi letture

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter riaccoglierebbe volentieri Ivan Perisic nel caso in cui il Bayern Monaco dovesse decidere di non riscattarlo dopo l'ottima stagione in Germania. Prima della cavalcata che ha portato la squadra di Flick in finale di Champions, le possibilità erano pochissime, ora sono qualcuna in più ma i segnali non sono positivi. Sia Conte che, eventualmente in caso di addio, anche Allegri, gradirebbero il ritorno in rosa dell'esterno croato.