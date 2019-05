Sei candidati per la panchina del Barça. Anche Ten Hag con Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con Ernesto Valverde sempre più lontano dalla panchina del Barcellona, per il club catalano prende il via il casting per la nuova guida tecnica della prima squadra. Di questo tema parla il Mundo Deportivo presentando quattro profili: da Ronald Koeman (ritenuto il più vicino anche per il DNA Barça), Roberto Martinez (ex Everton oggi alla guida del Belgio), Erik Ten Hag (artefice dell'incredibile stagione dell'Ajax), Unai Emery (finalista di Europa League con l'Arsenal), Laurent Blanc (ex ct della Francia) e Massimiliano Allegri in uscita dalla Juventus.