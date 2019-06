Sei uomini per due maglie: la Juventus, De Ligt, e una difesa affollata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. BC, senza la B che s'è ritirata, Andrea Barzagli. Difesa a quattro con Maurizio Sarri e dunque due dietro: tre uomini per due maglie, Matthijs de Ligt è il terzo. Perché il calendario è serrato, perché quello biologico del capitano bianconero e di Bonucci va avanti e perché De Ligt costa caro ma chiede e merita ovviamente spazio. Sicché il gioco fin qui è fatto. Solo che poi c'è Daniele Rugani, che proprio ad Amsterdam sembrava aver iniziato la sua nuova carriera, ma che al ritorno in Champions ha subito un inciampo che adesso lo riporta al quarto posto della gerarchia. Avrà lo spazio della scorsa stagione? Difficile che ne abbia di più, soprattutto nelle gare che contano. Figuriamoci poi se resterà, come pare, in rosa pure Merih Demiral, che in soli sei mesi di Sassuolo ha convinto la Juventus a spendere sette milioni per comprarlo. Il sesto è Cristian Romero che però dovrebbe tornare a meno di sorprese in prestito al Genoa. Perché è giovane, perché ancora non è da Juventus ma forse presto lo sarà. Solo che essere il sesto, per due maglie, significa un'annata in tribuna o nell'angolo più ombroso della panchina. Troppo, per le sue potenzialità. Già che il ruolo di quinto, per Demiral, pare già stretto. Segnali d'addio per Rugani?