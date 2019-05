Selvaggi: "Kean fenomeno già a 16 anni. Deve restare alla Juve e volare basso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Franco Selvaggi, capo delegazione U16 è intervenuto ai microfoni di MC Sport ha parlato di Kean: "Io gli ho pronosticato una grande carriera, a 16 anni era un fenomeno, anche adesso lo è. L'unica cosa è che in questo momento deve avere testa ed equilibrio, perché quando ti fanno diventare un eroe, bisogna stare con i piedi per terra, infatti nelle ultime gare qualche problema lo ha avuto e io il consiglio che gli posso dare è di non cullarsi sugli allori, perché il calcio è uno sport molto impegnativo, se non fai bene poi ti criticano, adesso lasciamolo in pace. E' un giocatore straordinario e deve restare con i piedi per terra. E deve restare alla Juve? Secondo me sì, adesso deve ancora dimostrare, ha delle doti pazzesche ma vediamo... anche Balotelli sembrava un fenomeno ma il calcio è sacrificio, impegno e non bisogna mai mollare".

