Serie A, c'è il sì del Governo: ora un'altra giornata decisiva in Lega, tra consiglio e assemblea

Il sì del Governo era la cosa più importante ed è arrivato. Il calcio italiano, contagi permettendo, può tornare in pista, a partire da metà giugno. Prima la Coppa Italia (dal 13), poi la Serie A (dal 20). Non è finita qui. Quando e come, sarà compito della Lega Serie A, e anche la giornata che inizia si appresta a essere decisiva.

Quando e come. Non sono dettagli. In mattinata in via Rosellini (virtualmente, ça va sans dire) andrà in scena il consiglio, che dovrà portare più tardi delle proposte concrete all’assemblea dei venti club di Serie A. Sul piatto, anzitutto, la proposta/richiesta del governo di iniziare dalla Coppa Italia: il Milan si è già detto contrario tramite il suo presidente Scaroni, ma non è detto che sia davvero negoziabile con l’esecutivo. L’auspicio di Spadafora nasconde, di fatto, un interesse molto chiaro e ben esplicito a che la prima competizione sia televisivamente a beneficio di tutti gli italiani.

Prima i recuperi o no? Poi c’è la questione di quali gare mandare per prima. In ballo, si sa, ci sono i recuperi della 25^ giornata. Iniziare da quelli consentirebbe di parificare subito le squadre per numero di partite giocate: una cosa fondamentale per semplificare le cose nello scenario peggiore per il futuro, col timore di un nuovo stop dietro l’angolo. Di contro, le uniche big in quelle quattro partite sono Inter e se vogliamo Atalanta. Rimandare al successivo turno infrasettimanale la Juventus di Cristiano Ronaldo, la Lazio di Immobile, lo stesso Milan e via dicendo, “scaricherebbe” a livello di appeal la ripresa del campionato. Per questo ci sarà chi proporrà di partire dal 27° turno (il primo da giocarsi per intero) e poi recuperare subito le gare del 25°.

Gli altri temi. Ultimo non ultimo, i diritti tv. Il decreto ingiuntivo per Sky è già depositato, la Serie A deve valutare i piani rateali di Dazn e IMG: da capire se anche in questo caso vincerà la linea oltranzista del tutto e subito, oppure quella più morbida.