© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus vince in rimonta contro la Lazio all'Olimpico e allunga ulteriormente in classifica sul Napoli: +11 punti. Lazio sconfitta e dunque raggiunta dall'Atalanta. Questa la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa del posticipo di domani sera tra Empoli e Genoa:

Juventus 59

Napoli 48

Inter 40

Milan 35

Roma 34

Sampdoria 33

Atalanta 32

Lazio 32

Fiorentina 30

Torino 30

Sassuolo 29

Parma 28

SPAL 21

Cagliari 21

Genoa 20*

Udinese 18

Empoli 17*

Bologna 14

Frosinone 13

Chievo 8

* Una partita in meno