Serie A, da Dragowski a Immobile: la Top 50 dopo la 12esima giornata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Dragowski a Immobile, ecco la Top 50 di Tuttomercatoweb per media voto dopo 12 giornate. Abbiamo tenuto in considerazione solamente i giocatori a voto per almeno la metà delle partite fin qui in programma. Non sorprende il primo posto del centravanti della Lazio, fin qui capace di segnare 14 reti in 12 partite e che due anni fa con 6,64 finì davanti a tutti. Interessanti le novità Sensi, Castrovilli, Kulusevski e Kumbulla, così come fa piacere vedere il ritorno ad alti livelli di Radja Nainggolan. Chi è all'esordio in Serie A ma di conclamata fama internazionale è Franck Ribéry, che a 36 anni ha dimostrato di poter fare la differenza anche in Serie A. Del resto la classe non ha età.

1 - 6,96 IMMOBILE (Lazio)

2 - 6,86 ZAPATA (Atalanta)

3 - 6,83 SIRIGU (Torino)

4 - 6,79 SENSI (Inter)

5 - 6,78 RIBERY (Fiorentina)

6 - 6,75 LUIS ALBERTO (Lazio)

7 - 6,67 NAINGGOLAN (Cagliari)

8 - 6,67 DYBALA (Juventus)

9 - 6,58 CASTROVILLI (Fiorentina)

10 - 6,58 MILIK (Napoli)

11 - 6,56 MURIEL (Atalanta)

12 - 6,55 VELOSO (Hellas Verona)

13 - 6,55 BERARDI (Sassuolo)

14 - 6,55 PJANIC (Juventus)

15 - 6,54 CORREA (Lazio)

16 - 6,50 NANDEZ (Cagliari)

17 - 6,50 OLSEN (Cagliari)

18 - 6,50 CANDREVA (Inter)

19 - 6,50 KULUSEVSKI (Parma)

20 - 6,50 PELLEGRINI (Roma)

21 - 6,50 ANSALDI (Torino)

22 - 6,46 BERISHA (SPAL)

23 - 6,45 GOLLINI (Atalanta)

24 - 6,44 KUMBULLA (Hellas Verona)

25 - 6,43 SCOZZARELLA (Parma)

26 - 6,42 GOMEZ (Atalanta)

27 - 6,42 JOAO PEDRO (Cagliari)

28 - 6,42 DZEKO (Roma)

29 - 6,42 BELOTTI (Torino)

30 - 6,39 THEO HERNANDEZ (Milan)

31 - 6,38 CIGARINI (Cagliari)

32 - 6,38 LAUTARO MARTINEZ (Inter)

33 - 6,38 BONUCCI (Juventus)

34 - 6,38 ACERBI (Lazio)

35 - 6,33 LUKAKU (Inter)

36 - 6,33 PASTORE (Roma)

37 - 6,32 DONNARUMMA (Milan)

38 - 6,31 CASTRO (Cagliari)

39 - 6,31 MERET (Napoli)

40 - 6,31 SMALLING (Roma)

41 - 6,31 BOGA (Sassuolo)

42 - 6,30 SIMEONE (Cagliari)

43 - 6,30 HIGUAIN (Juventus)

44 - 6,29 SALCEDO (Hellas Verona)

45 - 6,28 GOSENS (Atalanta)

46 - 6,27 TONALI (Brescia)

47 - 6,27 BARELLA (Inter)

48 - 6,25 PISACANE (Cagliari)

49 - 6,25 CACERES (Fiorentina)

50 - 6,25 DRAGOWSKI (Fiorentina)