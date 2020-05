Serie A, dal Comitato tecnico-scientifico il via libera alla ripresa! Resta la quarantena

vedi letture

A circa un'ora dall'incontro tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e le istituzioni del calcio in programma alle 18.30, il Comitato tecnico-scientifico ha dato il suo ok al Protocollo presentato dalla FIGC per la ripresa delle partite. Il Cts - riporta l'agenzia di stampa 'Ansa' - non ha rilevato alcuna criticità, anche perché resta la quarantena di tutta la squadra in caso di positività di un giocatore o di un membro dello staff.