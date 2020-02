vedi letture

Serie A, Dal Pino: "Complimenti al Cagliari, questa è la strada da seguire"

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha commentato l'iniziativa del Cagliari, che oggi ha interdetto tre tifosi per espressioni razziste: "Complimenti al Cagliari e al presidente Giulini per aver dato seguito con azioni concrete a quanto annunciato in tema di lotta al razzismo. Questa è la strada da seguire, per allontanare per sempre comportamenti incivili dai nostri stadi. Sarebbe auspicabile che l’interdizione di questi soggetti fosse estesa a tutti gli altri stadi della Serie A in modo che, come avviene in alcune realtà all'estero, non possano più assistere ad alcuna partita di calcio".