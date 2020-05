Serie A, fumata nera con le TV sulla sesta rata: ora non resta che il tribunale

Fumata nera tra la Lega Serie A e le emittenti televisive. Il tema, come noto, resta quello del pagamento della sesta rata per la stagione 2019-2020. Ieri vi è stato un nuovo confronto tra l’ad De Siervo e i broadcaster, SKY, Dazn e IMG. Niente di nuovo, scrive La Gazzetta dello Sport: la Serie A ha chiuso le porte allo sconto già sulla stagione in corso, ritenendo prioritario il pagamento di quanto dovuto per poi eventualmente parlare della prossima. A questo punto, De Siervo aspetterà qualche ora, al massimo pochi giorni, per poi adire le vie legali, forte del mandato ricevuto dai 20 club, e di un contratto che la Lega A giudica blindato.