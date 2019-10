© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso il sito ufficiale della Lega Serie A sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la nona giornata di Serie A. Squalificato per tre giornate Franck Ribery dopo il contatto avvenuto con il guardalinee Passeri dopo la sfida contro la Lazio ieri, un turno anche per Matteo Scozzarella, reo di aver proferito una espressione blasfema durante la sfida all'Inter e per Francesco Magnanelli, per lo stesso motivo (ma durante Hellas-Sassuolo). Un turno di stop anche per gli espulsi Denis Vavro, Nicholas Opoku e Luca Ranieri.