Serie A, i risultati del 29° turno: crolla la Roma, l'Atalanta batte il Napoli e blinda la Champions

Il successo dell'Udinese all'Olimpico rilancia le quotazioni dei bianconeri in ottica salvezza e di fatto annulla le chances di tornare in Champions League della Roma, che ora dista ben dodici punti dal quarto posto in classifica, ad appannaggio dell'Atalanta. Gli orobici hanno trionfato in serata sul Napoli nella sfida Champions giocata al Gewiss Stadium, praticamente blindando la qualificazione alla prossima Champions League. Successi importanti anche per Inter, Lazio e Juventus, tutte impegnate nella lotta al titolo, mentre in chiave Europa League tre punti importanti per l'Hellas Verona. Nella parte bassa della classifica, risale la Samp e rimane invece inchiodata a quota 31 la Fiorentina. Di seguito i risultati del 29° turno di Serie A, che si è appena conclusa:

Martedi 30 giugno

Torino-Lazio 1-2

(5' rig. Belotti (T), 48' Immobile (L), 72' Parolo (L))

Genoa-Juventus 1-3

(50' Dybala (J), 56' Cristiano Ronaldo (J), 73' Douglas Costa (J), 76' Pinamonti (G))

Mercoledi 1 luglio

Bologna-Cagliari 1-1

(45’ Barrow (B), 46’ Simeone (C))

Inter-Brescia 6-0

(5’ Young, 20’ rig. Sanchez, 45’ D’Ambrosio, 52’ Gagliardini, 84’ Eriksen, 88’ Candreva)

Fiorentina-Sassuolo 1-3

(24’ Defrel (S), 35’ rig Defrel (S), 61' Muldur (S), 90' Cutrone (F))

Verona-Parma 3-2

(14’ Kulusevski (P), 47’ rig Di Carmine (V), 54' Zaccagni (V), 64' Gagliolo (P), 81' Pessina (V))

Lecce-Sampdoria 1-2

(45’ rig Ramirez (S), 50' rig. Mancosu (L), 75' rig. Ramirez (S))

SPAL-Milan 2-2

(13’ Valoti (S), 30’ Floccari (S), 79' Leao (M), 94' AG Vicari (M))

Giovedi 2 luglio

Atalanta-Napoli 2-0

(47' Pasalic, 55' Gosens)

Roma-Udinese 0-2

(12' Lasagna, 78' Nestorovski)

CLASSIFICA

Juventus 72

Lazio 68

Inter 64

Atalanta 60

Roma 48

Napoli 45

Milan 43

Hellas Verona 42

Parma 39

Cagliari 39

Bologna 38

Sassuolo 37

Torino 31

Fiorentina 31

Udinese 31

Sampdoria 29

Genoa 26

Lecce 25

SPAL 19

Brescia 18