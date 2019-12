Serie A-Ibrahimovic, sarà un'altra trovata pubblicitaria?

Zlatan Ibrahimovic, nella sua intervista a GQ, ha parlato dell'Italia come sua prossima destinazione. Al di là della ridda di voci che parlano di un possibile accostamento ora al Milan, poi al Bologna, oppure al Napoli, alla Fiorentina e all'Inter, non c'è da escludere che sia un'altra trovata pubblicitaria, come già successo qualche mese fa per la destinazione spagnola. In quel caso lì era stato un videomessaggio su Instagram, con lo svedese che salutava la Liga. "Hola Spagna, indovinate un po'? Sto tornando".

DISTANZA CON IL MILAN - Come già segnalato qualche settimana fa, persiste la distanza che c'è con i rossoneri. Sei milioni di euro per 18 mesi la proposta di Boban e Maldini, qualcuno di più per tornare in rossonero. C'è però anche un altro versante da monitorare: ritornare a Milano, con i problemi strutturali e di risultati che sta vivendo il club, potrebbe anche significare chiudere male una carriera che ha vissuto di splendore nei suoi anni italiani, proprio sulla rotta Mi-To, tra Milan, Inter e Juventus.

BOLOGNA E FIORENTINA - Ibra non sarebbe poi troppo convinto della destinazione emiliana, anche se Bigon, Di Vaio e Mihajlovic stanno spingendo molto sull'acceleratore, anche esponendosi mediaticamente. Passare da Los Angeles a Bologna - con il rischio di lottare per la retrocessione - è di difficile realizzo. I viola probabilmente ci hanno provato, il tweet di oggi sembrava rinverdire la pista, ma per ora fonti vicine al club smentiscono la possibile destinazione. E il Napoli? Problemi di fronde e di correnti, dopo i problemi tra Ancelotti, De Laurentiis e la squadra. Così potrebbe davvero essere una trovata pubblicitaria. Domani se ne saprà di più.