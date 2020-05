Serie A, il Parma rompe il fronte e va in ritiro ma il protocollo non è valido

Il Parma oggi andrà in ritiro dopo lo svolgersi degli allenamenti rispondendo fedelmente al primo protocollo per gli allenamenti che però non è stato validato e non permetterà comunque ai Ducali di allenarsi in via collettiva. Un atteggiamento che potrebbe indebolire la posizione della Lega Calcio che sta cercando di ammorbidire le posizioni del Governo tramite il nuovo protocollo inviato nella serata di ieri. I gialloblu però non si interessano di politica in questo momento e per salvaguardare la salute di tutti, hanno pianificato il ritiro nei minimi dettagli, compreso il tempo da passare all'interno del ristorante per i pasti di ogni singolo calciatore. I giocatori, anche se non volentieri, dopo una domenica passata al telefono per prendere una decisione collettiva, hanno dato il via libera. Da oggi via al ritiro a Collecchio dunque, in attesa che Lega e governo rendano nota la strada che porterà tutti ad allenarsi insieme con lo sguardo rivolto verso la ripresa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.