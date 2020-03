Serie A in rosso: solo 5 club con gli esercizi in utile. Napoli, Torino e Cagliari senza debiti

Detto dei circa 2,5 miliardi di euro di debito per la Serie A, la Gazzetta dello Sport scende più nello specifico e spiega come fra i vari club abbia più possibilità di resistere chi ha i bilanci in ordine (oltre al supporto degli azionisti). In Italia una situazione del genere, con esercizi in utile, è propria di 5 club sulle 20 dell’attuale Serie A: Napoli (+29,2), Atalanta (+24), Sampdoria (+12,1), Sassuolo (+8,1) e Udinese (+1,2). Mentre le società che non hanno debiti bancari sono 3: Cagliari, Napoli e Torino. E le big? Juventus e Inter erano nel pieno della propria fase espansiva e ora temono giustamente di subire una battuta d’arresto. Detto che molto dipenderà dalle scelte e dalle misure adottate a livello internazionale, le due società hanno alle spalle proprietà solide come Exor e Suning che riusciranno comunque a supportare i club.