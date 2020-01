© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus perde l'occasione per chiudere in maniera forse definitiva il discorso campionato. Dopo il pareggio dell'Inter nel lunch match, i bianconeri sono stati battuti per 2-1 dal Napoli, che ritrova una vittoria che al San Paolo mancava ormai da ottobre. Alla luce degli ultimi risultati, la squadra allenata da Maurizio Sarri conserva tre punti di vantaggio sull'Inter. Gli azzurri di Gennaro Gattuso, invece, riprendono la loro risalita della classifica, agganciando Napoli e Bologna a 27 punti.

Juventus 51

Inter 48

Lazio 46*

Roma 39

Atalanta 38

Cagliari 31

Parma 31

Milan 31

Verona 29*

Bologna 27

Torino 27

Napoli 27

Fiorentina 25

Udinese 24

Sassuolo 23

Sampdoria 20

Lecce 16

SPAL 15

Genoa 15

Brescia 15

* Una partita in meno