Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli manca il traguardo 80 punti

Si sono giocati oggi due anticipi validi per la 38a e ultima giornata di Serie A. Frosinone e Chievo si sono divise la posta in palio, portando a casa uno scialbo 0-0 (entrambe erano già retrocesse). Il Napoli, invece, cade a sorpresa sul campo del Bologna, mancando il traguardo degli 80 punti in campionato. Di seguito la classifica aggiornata:

Juventus 90 (campione)

Napoli 79*

Atalanta 66

Inter 66

Milan 65

Roma 63

Torino 60

Lazio 59

Sampdoria 50

Bologna 44*

Sassuolo 43

Parma 41

Cagliari 41

Fiorentina 40

Udinese 40

Empoli 38

Genoa 37

Frosinone 25* (retrocesso)

Chievo 17* (retrocesso)

* = una partita in più