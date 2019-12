© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Torino si vede clamorosamente rimontare tre gol nel giro di appena venti minuti, cestinando così di fatto la possibilità di staccare temporaneamente in classifica il Napoli ed accorciare a -1 sul Parma, dovendosi accontentare invece di un solo punto che permette alla squadra di Mazzarri di agganciare quella di Gattuso. Punto importante, invece, per l'Hellas Verona, che staziona a centro classifica, a sole due lunghezze di distacco dagli stessi granata. Ecco come si delinea la classifica di Serie A dopo il lunch match.

Inter 38

Juventus 36

Lazio 33

Cagliari e Roma 29

Atalanta 28

Parma* 24

Napoli* e Torino* 21

Milan 20

Verona* 19

Bologna e Fiorentina 16

Sassuolo**, Lecce*, Sampdoria* e Udinese 15

Brescia 13

Genoa* 11

SPAL 9

*= una partita in più

**= una partita in meno