Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter può tornare in vetta solitaria

Passo falso della Juventus, che non riesce ad andare oltre il pari nella sfida del Via del Mare. Il Lecce va sotto per il rigore trasformato da Dybala ma trova il pari subito, sempre dal dischetto, grazie allo specialista Mancosu. L'1-1 finale fa sorridere l'Inter, che tra poco avrà la possibilità di tornare in testa: serviranno tre punti nel match contro il Parma.

Juventus 23*

Inter 21

Atalanta 17

Napoli 16

Cagliari 14

Roma 13

Lazio 12

Parma 12

Fiorentina 12

Torino 10

Udinese 10

Milan 10

Bologna 9

Sassuolo 9

Verona 9**

Lecce 8*

Brescia 7*

SPAL 6

Genoa 5

Sampdoria 4

* = Una partita in meno

** = Una partita in più