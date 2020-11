Serie A, la classifica aggiornata: Torino e Genoa virtualmente giù. Fiorentina, che crisi

Dopo nove giornate di campionato, il Milan è capolista in Serie A con 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici, Inter e Sassuolo. La Juventus, campione in carica, è già a -6, come Napoli e Roma. Dopo il ko di oggi, il Genoa resta penultimo a 5 punti, il Torino è terzultimo non riuscendo a raggiungere la Fiorentina a quota 8.

Milan 23

Inter 18

Sassuolo 18

Juventus 17

Napoli 17

Roma 17

Hellas Verona 15

Atalanta 14

Lazio 14

Bologna 12

Sampdoria 11

Cagliari 11

Udinese 10

Spezia 10

Benevento 10

Parma 9

Fiorentina 8

Torino 6

Genoa 5

Crotone 2