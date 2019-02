© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il secondo anticipo del 25esimo turno di Serie A, vinto dal Torino per 2-0 sull'Atalanta, la squadra di Mazzarri si porta a 38 punti in classifica e aggancia proprio la formazione orobica e la Lazio . Questa la classifica completa in attesa di Frosinone-Roma e delle sfide di domani.

Juventus 66

Napoli 53

Inter 46

Milan 45*

Roma 41

Lazio 38

Atalanta 38*

Torino 38*

Fiorentina 35

Sampdoria 33

Sassuolo 30

Parma 29

Genoa 28

Cagliari 24

Spal 22

Udinese 22

Empoli 21*

Bologna 18

Frosinone 16

Chievo 9

* una gara in più.