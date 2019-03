Serie A, la classifica: Lazio sesta con la Dea, contro-sorpasso Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Solo un punto per l'Atalanta contro il Chievo, l'Empoli vince lo scontro salvezza col Frosinone e la Lazio travolge 4-1 il Parma in casa. Questa la classifica aggiornata di Serie A, in attesa di Napoli-Udinese (fischio d'inizio alle ore 18) e Milan-Inter (20:30):

Juventus 75

Napoli 57*

Milan 51*

Inter 50*

Roma 47

Lazio 45*

Atalanta 45

Torino 44

Sampdoria 42

Fiorentina 37

Parma 33

Genoa 33

Sassuolo 32

Cagliari 30

SPAL 26

Udinese 25**

Empoli 25

Bologna 24

Frosinone 17

ChievoVerona 11

* Una gara in meno

** Due gare in meno