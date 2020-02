Serie A, la Top 11 del 22° turno: Immobile è ancora il protagonista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito la Top 11 del 22esima giornata di Serie A. Tanti i protagonisti dell'ultimo turno, ma ancora una volta si impone Ciro Immobile. 25 reti in campionato, doppietta contro la SPAL e assist: 8,5 in pagella. Gli altri: Perin torna super risultando decisivo nel pareggio del Genoa contro l'Atalanta. Boga e Toljan fanno impazzire la Roma, Cristiano Ronaldo non si ferma più. Falco è protagonista del poker del suo Lecce contro il Torino, Lazzari è maiuscolo contro la sua ex squadra. Brozovic entra e cambia l'inerzia di Udinese-Inter. Bani regala al Bologna nel finale una vittoria preziosa contro il Brescia e De Ligt è sempre più integrato nel calcio italiano. Molto bene anche Kucka, in gol col suo Parma a Cagliari. Questa la formazione ideale (4-2-3-1):

MATTIA PERIN

Atalanta-Genoa 2-2

È tornato quello dei tempi belli? Chi lo sa, nel frattempo difende un punto d'oro per la sua squadra. Incolpevole sui due gol subiti, nel finale eregge un muro contro cui l'Atalanta va a sbattere.



MANUEL LAZZARI

Lazio-SPAL 5-1

Sfiora il gol dell’ex al 17’, quando colpisce un palo clamoroso che porta poi al 2-0 di Caicedo. Per il resto, è il solito motorino sull’out di destra e confeziona un assist al bacio per il giovane Adekanye. Instancabile.

MATTIA BANI

Bologna-Brescia 2-1

Attento sulle palle alte, con Ayè non va praticamente mai in difficoltà. All'89' trova il suo quarto gol in campionato che regala la vittoria alla sua squadra. Davvero un difensore goleador.

MATTHIJS DE LIGT

Juventus-Fiorentina 3-0

Attento e preciso in copertura, nel primo tempo fa valere tutto il suo fisico con Cutrone e Chiesa e anche nel secondo è bravo a non concedere tanto. Nel finale si regala la gioia del gol.

JEREMY TOLJAN

Sassuolo-Roma 4-2

Un fulmine sulla fascia: assist perfetto per Caputo in occasione del secondo gol, ci riprova nella ripresa ma Bruno Peres salva in maniera miracolosa. Fra i migliori.

MARCELO BROZOVIC

Udinese-Inter 0-2

Entra e la squadra di Conte segna. Un caso? Probabilmente no. Il croato è semplicemente indispensabile ai nerazzurri.

JURAJ KUCKA

Cagliari-Parma 2-2

D'Aversa, che non sa fare a meno di lui, lo rilancia come ala sinistra del tridente, un ruolo che potrebbe essere definitamente il suo in questo finale di stagione. Firma tutte le occasioni da rete degli ospiti, il pareggio e gioca una partita straordinaria, praticamente a tutto campo.

CRISTIANO RONALDO

Juventus-Fiorentina 3-0

Nona giornata consecutiva in gol per CR7, freddissimo dal dischetto al 40' per il vantaggio della Juve, così come all'81' quando spiazza Dragowski dando il doppio vantaggio ai suoi.

FILIPPO FALCO

Lecce-Torino 4-0

Un gol meraviglioso, quello del momentaneo 3-0. Gioca in appoggio a Lapadula e quando ha la palla fra i piedi i difensori granata non sanno quasi mai come fermarlo.

JEREMIE BOGA

Sassuolo-Roma 4-2

Talento stellare, giocatore di livello superiore ma ancora deve limare qualche difetto: il fallo di mano in area è veramente ingenuo. Si fa perdonare qualche minuto dopo, con un gol di rara bellezza.

CIRO IMMOBILE

Lazio-SPAL 5-1

Ci mette tre minuti a segnare il suo 24° centro in campionato, poi firma il 25° con un pallonetto capolavoro. Senza dimenticare l’assist per il poker di Caicedo. Sono 124, così, le sue reti nelle ultime dieci stagioni di Serie A: nessuno ha fatto meglio nella storia. E ci sarà pure un perché...