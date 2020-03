Serie A, le tre fazioni dell'Assemblea: la Lazio guida i club che vogliono tornare a giocare

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, esistono ormai tre fronti all'interno dell'Assemblea di Lega per quanto riguarda la possibile ripresa del campionato. Da una parte c'è chi vuole riprendere a tutti i costi come Lazio, Napoli, Roma, Sassuolo e Cagliari; dall'altra invece chi è più deciso per congelare l'attuale classifica come Milan, Inter, Sampdoria, Genoa e Brescia. Tutte le altre hanno posizioni più moderate e decideranno in base a come procederà l'emergenza.

La posizione della Juventus - Il presidente Agnelli si era già scontrato con lo stesso Lotito perché sembrava fermo nel non voler riprendere la stagione. La posizione è più o meno quella ma a causa del suo ruolo di presidente dell'ECA, è impossibile che si schieri apertamente contro la ripresa se poi l'idea è quella di terminare la Champions e l'Europa League.