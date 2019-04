Serie A, live dai campi - Differenziato per Ilicic. I convocati del Napoli

Premi F5 per aggiornare la pagina!

ATALANTA

17.21 - Sono ripresi gli allenamenti questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del prossimo impegno che vedrà i nerazzurri affrontare il Napoli in trasferta nel posticipo della 33ª giornata della Serie A (lunedì 22 aprile alle 19 allo stadio San Paolo). La squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio. Domani è in programma, sempre al Centro Bortolotti, una seduta d'allenamento a porte chiuse al mattino.

IN OTTICA NAPOLI - Differenziato per Ilicic, Toloi e Varnier.

BOLOGNA

17.32 - Continua la preparazione della squadra in vista d della Sampdoria: nell’allenamento di questo pomeriggio Mattia Destro ha lavorato in parte con i compagni e in parte in seduta differenziata. Domani, a -2 dalla sfida con la Samp, la preparazione della squadra continuerà con un allenamento a porte chiuse.

IN OTTICA SAMPDORIA - Filip Helander è rientrato in gruppo, differenziato per Federico Mattiello

CAGLIARI

17.01 - La squadra rossoblù continua la preparazione per la partita di sabato pomeriggio contro il Frosinone alla Sardegna Arena (ore 15). Avvio della seduta con esercizi di mobilità. Quindi la parte dedicata alla tattica offensiva di squadra. Infine, partita su campo ridotto. Domani mattina di nuovo in campo per un’altra seduta di allenamento.

IN OTTICA FROSINONE - Ha lavorato parzialmente con la squadra Lucas Castro, lavoro personalizzato per Fabrizio Cacciatore e Alessandro Deiola.

CHIEVOVERONA

17.51 - Sui campi di Veronello continua la marcia di avvicinamento alla sfida in programma sabato 20 aprile alle ore 15.00 contro la Lazio all’Olimpico di Roma. Nella seduta odierna di allenamento, mister Domenico Di Carlo e il suo staff hanno fatto svolgere alla squadra il seguente programma: lavori sulla forza, esercitazioni tattiche e partita. Per domani, giovedì 18 aprile, è in programma una seduta mattutina di allenamento con inizio alle ore 11.00.

IN OTTICA LAZIO - Resta in dubbio Jaroszynski.

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

18.05 - Esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto, questo il programma svolto oggi dai giallazzurri che nel pomeriggio hanno lavorato al Benito Stirpe. Quest’ultimo si è sottoposto agli esami strumentali che hanno dato esito negativo per lesione, il centrocampista svolgerà qualche giorno di lavoro a parte. Domani alle 11:30 si torna in campo a Ferentino.

IN OTTICA CAGLIARI - Terapie per Viviani e Salamon, differenziato per Cassata

GENOA

18.07 - La squadra ha effettuato la seconda sessione smarcando altre esercitazioni tecnico-tattiche e provando gli schemi per la partita con il Torino, da affrontare con le assenze per squalifica di Biraschi e Pandev. Un allenamento che ha dato modo a mister Prandelli di approfondire i concetti per farli assimilare al gruppo, in una delle prime giornate di gran caldo che ha portato a frequenti interruzioni per idratarsi.

IN OTTICA TORINO - Arruolabile Sturaro che, al pari di Lerager e Radovanovic, cerca posto in mezzo al campo. Biraschi e Pandev sono squalificati.

INTER

18.11 - Seconda seduta settimanale in vista di Inter-Roma, match valido per la 33ª giornata di Serie A e in programma sabato sera a San Siro alle 20.30. Dopo un inizio in palestra con un lavoro di forza, la squadra si è spostata in campo: parte tattica con divisione in gruppi, seguita poi da partitella finale a campo ridotto.

IN OTTICA ROMA - Ancora a parte sia Borja Valero che Marcelo Brozovic, ma lo spagnolo, per il quale ieri sono state escluse lesioni muscolari dopo l'uscita dal campo di Frosinone, dovrebbe essere regolarmente a disposizione per sabato.

JUVENTUS

La Juventus oggi è a riposo. Dopo la sfida di Champions League di ieri sera, i bianconeri usufruiscono di una giornata di pausa. L'appuntamento per la ripresa degli allenamenti, in vista di Juve-Fiorentina di sabato alle 18, è fissato per domani in mattinata.

IN OTTICA FIORENTINA - Restano molti i giocatori da valutare. Fra questi Dybala, Mandzukic e Chiellini.

LAZIO

MILAN

18.20 - Rossoneri a Milanello questa mattina, mercoledì 17 aprile, per il secondo allenamento in preparazione della trasferta di Parma dove il Milan affronterà i padroni di casa sabato 20 aprile alle 12.30. Squadra in campo alle 11.00 sul centrale di Milanello, dove ha iniziato l'allenamento odierno con una prima fase dedicata al riscaldamento eseguito con una serie di torelli fatti nella porzione di campo alle spalle della porta. Il lavoro dei rossoneri è proseguito con alcune esercitazioni tecnico-atletiche fatte da una serie di allunghi sui 50 metri con conduzione della palla. Al termine la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo ha svolto un'esercitazione tattica sulla fase difensiva; il secondo ha lavorato sui movimenti offensivi con l'ausilio delle sagome. Partitella tattica prima di rientrare negli spogliatoi. Il programma di domani, giovedì 18 aprile, prevede ancora un solo allenamento al mattino.

IN OTTICA PARMA - Lucas Paquetà potrebbe tornare in campo, dall'inizio, già sabato contro il Parma al Tardini. Gattuso sceglierà nei prossimi due allenamenti se ributtarlo o meno nella mischia già da sabato o se, invece, portarlo in panchina e inserirlo a gara in corso.

NAPOLI

19.01 - Il Napoli, atteso dalla gara di lunedì prossimo contro l'Atalanta, giocherà domani al San Paolo contro l'Arsenal nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Questo il report del club: "Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Arsenal in programma domani per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico a campo grande. Di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni sui calci da fermo. Differenziato per Albiol e Ounas".

19.02 - I convocati per l'Arsenal: Meret, Ospina, Karnezis, Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Mertens, Insigne, Milik, Younes.

PARMA

18.23 - Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability seguiti da esercizi di forza funzionale e frequenza. La seduta è proseguita con un’esercitazione tattica ed è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo. Domani, giovedì 18 aprile, per i crociati è in programma una seduta d’allenamento mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00.

IN OTTICA MILAN - Terapie e personalizzato per Jonathan Biabiany, Roberto Inglese, Francisco Sierralta e Luca Siligardi.

ROMA

18.25 - Prosegue il cammino d'avvicinamento della Roma al big match contro l'Inter, in programma sabato sera alle ore 20:30 a San Siro. Questa mattina, come per tutta la settimana, gli uomini di Claudio Ranieri si sono ritrovati al Fulvio Bernardini di Trigoria per la seduta d'allenamento alle ore 11:00. Il capitano Daniele De Rossi svolge lavoro individuale insieme a Santon e Karsdorp. Personalizzato per Perotti. Questo il programma della seduta: palestra, riscaldamento in campo, partite a tema e partitella finale a campo ridotto.

IN OTTICA INTER - Buone notizie per Olsen e Nzonzi che oggi sono tornati ad allenarsi con il gruppo.

SAMPDORIA

18.27 - Seconda seduta settimanale a più gruppi per la Sampdoria. In vista della gara di sabato a Bologna, i blucerchiati si sono ritrovati al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per un allenamento pomeridiano differenziato in base alle tabelle dei singoli. Sul campo 1 il gruppo dei meno impegnati nelle ultime gare ha svolto esercitazioni atletiche e tecnico-tattiche che hanno visto impegnato, per il secondo giorno consecutivo, anche Edgar Barreto. Sul campo 2 e in palestra i calciatori più impegnati nel derby sono stati invece sottoposti a lavori rigenerativi e ad esercitazioni per lo sviluppo del possesso-palla. Domani, giovedì, sessione al mattino.

IN OTTICA BOLOGNA - Edgar Barreto si è allenato in gruppo per il secondo giorno consecutivo.

SASSUOLO

18.55 - Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista della trasferta di Udine di sabato. Questo pomeriggio allo Stadio Ricci la squadra ha svolto attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e possessi palla. Domani è in programma una seduta pomeridiana a porte chiuse.

IN OTTICA UDINESE - Lavoro differenziato per Claud Adjapong, Manuel Locatelli e Marlon.

SPAL

17.58 - Nel pomeriggio di oggi i biancazzurri sono scesi in campo per la terza giornata settimanale di allenamenti in vista della gara di sabato contro l’Empoli. Dopo una fase di riscaldamento, il gruppo di mister Semplici ha disputato una partitella contro la Primavera del tecnico Marcello Cottafava. In fase di recupero dopo l’affaticamento agli adduttori, Marko Jankovic ha svolto un programma atletico personalizzato.

IN OTTICA EMPOLI - Lavoro a parte anche per Lorenco Simic a causa di un affaticamento ai flessori della coscia destra.

TORINO

18.30 - Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di sabato pomeriggio a Marassi contro il Genoa. Walter Mazzarri ha fatto svolgere dapprima alcune esercitazioni a tema e poi diretto una partita a ranghi misti, a tempo ridotto. Il programma di domani prevede una seduta pomeridiana al Filadelfia.

IN OTTICA GENOA - Terapie per Falque, lavoro personalizzato in palestra per Millico.

UDINESE

L'Udinese gioca oggi (ore 19) il recupero della 25esima giornata di Serie A contro la Lazio. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Wilmot; Ingelsson, Badu, Sandro, Mandragora, Zeegelar; De Paul, Lasagna. Allenatore: Igor Tudor.