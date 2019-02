Serie A, live dai campi - Juve, rientra l'allarme CR7. Milik in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadre al lavoro in vista dei prossimi impegni. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

Archiviata l'andata delle semifinali di Coppa Italia, squadra subito al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti in vista della seconda sfida in pochi giorni alla Fiorentina, attesa a Bergamo domenica alle 18 per la 26ª giornata della Serie A TIM 2018-2019. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio di ieri. Scarico per chi ha giocato a Firenze, mentre per gli altri palestra, lavoro con la palla e partitelle. Gosens si è allenato col gruppo che non ha giocato nella partita di coppa. Lavoro differenziato per Varnier. Domani è in programma un allenamento a porte chiuse, sempre al Centro Bortolotti.

BOLOGNA

A Casteldebole si continua a lavorare con l’obiettivo Udine: oggi i rossoblù hanno svolto due sedute di allenamento molto intense, con esercitazioni a gruppi al mattino fra campo e palestra, e una serie di movimenti offensivi e di partitelle a campi ridotti al pomeriggio. Mattia Destro ha proseguito il lavoro differenziato.

CAGLIARI

Giornata di vigilia in casa Cagliari con i sardi che hanno svolto la rifinitura in vista della gara di domani contro l'Inter, al termine della quale il tecnico Rolando Maran ha diramato la lista dei convocati:

Portieri: Rafael, Aresti, Cragno.

Difensori: Pellegrini, Cacciatore, Pisacane, Padoin, Lykogiannis, Ceppitelli, Leverbe, Srna.

Centrocampisti: Bradaric, Cigarini, Oliva, Barella, Ionita, Faragò

Attaccanti: Joao Pedro, Pavoletti, Despodov, Doratiotto, Thereau.

CHIEVO VERONA

Allenamento mattutino per i gialloblù a Veronello, impegnati a preparare la sfida al Torino, valevole per la 26^ Giornata di Serie A TIM. Questo il programma svolto:

- Torelli

- Lavori tattici

- Partita

La squadra si ritroverà domani mattina per una seduta di allenamento che si svolgerà a porte chiuse.

EMPOLI

Nuova seduta di allenamento per l'Empoli di Beppe Iachini che prepara la sfida contro il Parma al Castellani. Da segnalare le buone notizie dall’infermeria, infatti Bennacer ha smaltito l’influenza ed è totalmente a disposizione, cosi come Maietta che si era fermato nel giorno precedente. Non sarà invece a disposizione Mchedlidze che è alle prese con un nuovo problema muscolare.

FIORENTINA

La Fiorentina dopo le fatiche di Coppa si prepara alla sfida di domenica in campionato sempre contro l'Atalanta tornando ad allenarsi già oggi. Seduta di scarico da parte di Pioli per i giocatori che sono scesi in campo nella gara di ieri al Franchi.

FROSINONE

Allenamento mattutino per i giallazzurri che si avvicinano alla sfida di domenica sul campo del Genoa. A Ferentino la squadra ha svolto delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Zampano e Ghiglione hanno lavorato a parte. Domani alle 15:00 si torna in campo per una nuova seduta di allenamento.

GENOA

Pioggia di gol a Begato 9. Dopo l'inaugurazione della nuova casa del settore giovanile rossoblu, il Genoa ha disputato la tradizionale amichevole infrasettimanale contro il Campomorone-Sant'Olcese Nel primo tempo mister Prandelli schiera Marchetti fra i pali, Pereira sulla corsia di destra, Gunter e Lakicevic al centro e Pezzella a sinistra. A centrocampo spazio a Sturaro, Rolon e al giovane Rovella mentre in attacco c’è Pandev con Cleonise e Dalmonte sulle corsie. Il vantaggio rossoblu arriva al secondo minuto con Pandev che entra in area e supera Marinaro con un delicato tocco sotto. Il raddoppio arriva cinque giri di lancetta con Dalmonte mentre al 23’ Pandev raccoglie una ribattuta della difesa biancoazzurra e mette alle spalle di Marinaro. Al 26’ arriva il gol del Campomorone-Sant’Olcese con Curabba che aggredisce lo spazio e trafigge Marchetti con un preciso colpo di destro. Il poker del Grifo arriva allo scadere della prima di gara con un calcio di punizione rasoterra sempre dell’attaccante macedone. Nella ripresa Romero in seguito ad un calcio d’angolo trova il pokerissimo mentre tre minuti più tardi è Kouamé a timbrare con un preciso pallonetto in seguito ad una progressione. Al settimo minuto Bessa a porta a sette le marcature mentre 180 secondi più tardi è ancora Kouamé che trova la sua doppietta personale. Il risultato viene poi arrotondato da Lazovic, Sanabria, tripletta per lui, ancora Kouamé e Lerager per il 15-1 finale.

INTER

Giornata di vigilia per i nerazzurri di Luciano Spalletti in vista della sfida contro il Cagliari. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati per la gara alla Sardegna Arena:

PORTIERI: Handanovic, Padelli, Berni

DIFENSORI: De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar

CENTROCAMPISTI: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Brozovic

ATTACCANTI: Perisic, Lautaro, Politano, Colidio, Candreva

JUVENTUS

La Juve ha terminato l'allenamento mattutino in vista del match contro il Napoli. Per la partita di domenica è possibile che ci sia qualche cambio e a centrocampo dal primo minuto si rivedrà Pjanic, insieme a lui potrebbe agire Emre Can. In attacco, invece, le certezze sembrano essere Dybala e Mandzukic. Poi bisognerà capire se CR7 recupererà oppure no. In caso di forfait di Cristiano Ronaldo al suo posto potrebbe esserci Bernardeschi. Per quanto riguarda Douglas Costa c'è un po' di pessimismo e molto probabilmente contro il Napoli non ci sarà si spera possa tornare per la Champions.

15.34 - Allarme rientrato per Cristiano Ronaldo. Dopo i timori delle scorse ore per la botta rimediata alla caviglia sinistra durante la partita contro il Bologna - riporta SportMediaset - il portoghese è regolarmente sceso in campo con i compagni per la seduta di allenamento della Juve del giovedì. A questo punto la sua presenza al San Paolo contro il Napoli non è più in dubbio: CR7 sarà a disposizione di Allegri, anche se molto probabilmente non verrà schierato dall'inizio, per non rischiare una ricaduta in vista del decisivo match contro l'Atletico Madrid.

LAZIO

Allenamento pomeridiano per la Lazio di Simone Inzaghi in vista del derby di sabato contro la Roma. Il tecnico biancoceleste è ancora alle prese con i diversi infortunati ma spera di poter contare sui suoi big per la stracittadina della Capitale.

MILAN

Sul centrale, alle 11.30, è iniziato il riscaldamento con un torello nel cerchio di centrocampo. Poi il lavoro è proseguito nella porzione di campo alle spalle delle porte dove la squadra ha svolto alcuni esercizi atletici eseguiti utilizzando degli ostacoli bassi. Terminata la prima parte, il gruppo è stato diviso in due: il primo ha curato la tattica, in particolare sui movimenti difensivi; il secondo si è focalizzato sulla tecnica giocando una serie di partitelle su campo ridotto. In chiusura, spazio alla partitella finale.

NAPOLI

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus di domenica, per il posticipo della 26esima giornata di Serie A. La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con torello e attivazione a secco, successivamente esercizi atletici finalizzati al lavoro aerobico. Di seguito allenamento tecnico, cross e conclusioni con l'ausilio di sagome. Milik e Mario Rui hanno svolto allenamento completo con il gruppo.

PARMA

Buone notizie dall'infermeria di Collecchio che vede Alessandro Bastoni, Pierluigi Frattali, Francisco Sierralta e Leo Stulac lavorare finalmente a pieno regime con i compagni. Lavoro personalizzato per i soli Matteo Scozzarella e Fabio Ceravolo che rimangono dunque in forte dubbio per la sfida di sabato all'Empoli. Recuperi importanti dunque, soprattutto quelli di Bastoni, che riprenderà il suo posto al centro della difesa, e di Leo Stulac che potrà così occupare la posizione di regista senza dover adattare Luca Rigoni. Sarà finalmente a disposizione anche Francisco Sierralta, frenato da un lungo infortunio in questa stagione, nella quale è riuscito a racimolare solo 13 minuti di gioco.

ROMA

La Roma è tornata in campo questa mattina per proseguire la preparazione in vista del derby in programma sabato sera (20:30) allo stadio Olimpico. La squadra ha visionato alcuni filmati in sala video, ha lavorato in palestra e ora scenderà in campo per l'attivazione muscolare e poi la parte tattica. A parte Ünder (lavoro individuale per lui), tutti i giocatori lavoreranno in gruppo, compreso quindi Manolas.

SAMPDORIA

SASSUOLO

Seduta mattutina quest'oggi per il Sassuolo Calcio che ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, esercitazioni specifiche per reparto e sviluppo manovra. Lavoro differenziato per Marlon. Fermo Enrico Brignola che a seguito di uno scontro fortuito nel corso dell'allenamento di ieri ha riportato la frattura al 5° metacarpo della mano sinistra. Nel pomeriggio di oggi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura presso il Policlinico di Modena ad opera del Prof. Fabio Catani, del Prof. Giuseppe Porcellini e del Dott. Luigi Tarallo. L'intervento è perfettamente riuscito.

SPAL

TORINO

Allenamento tecnico-tattico al Filadelfia per il Torino FC, che ha proseguito nella preparazione della sfida contro il Chievo, che avrà luogo domenica alle ore 12.30. Nulla da segnalare per quanto concerne il bollettino medico. Domani, venerdì 1° marzo, allenamento per testate le situazioni di gioco in vista della partita contro i gialloblu.

UDINESE

Bianconeri in palestra alle 10:10 come da programma. La mattinata, iniziata con la colazione in gruppo alle 9:30, è proseguita con un lavoro di attivazione fisica in palestra. La squadra si è poi spostata, al gran completo, sui campi del Bruseschi. Rientrano infatti in gruppo tutti i ragazzi che hanno svolto un allenamento personalizzato nei giorni scorsi: Nuytinck, Okaka ed Ekong. Ottima notizia anche la presenza sul campo 3 dei lungodegenti Samir e Badu. La tattica è il piatto forte di giornata, con Mister Nicola impegnato nel dare molte indicazioni alla squadra. Ultima parte della seduta dedicata a partite a tema e lavori situazionali. Spettatore d’eccezione sul campo 4 del centro sportivo, Gino Pozzo, arrivato da poco a Udine per seguire da vicino la squadra in questo avvicinamento alla partita di domenica.