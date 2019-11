Serie A, live dai campi - Milan, squadra al completo. Oggi seduta tattica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle squadre della nostra Serie A, in vista della ripresa del campionato prevista per il prossimo weekend.

ATALANTA

Continua la preparazione alla sfida in programma sabato alle 15 contro la Juventus al Gewiss Stadium. I nerazzurri hanno svolto una seduta pomeridiana al Centro Bortolotti. Castagne, Kjaer e Pašalić, rientrati oggi dagli impegni con le rispettive nazionali, hanno seguito un programma di lavoro personalizzato.

Atalanta-Juventus (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati: Malinovskyi, Ilicic

BOLOGNA

Sinisa Mihajlovic ha seguito l’allenamento del Bologna oggi al Centro Tecnico N.Galli. Prima della seduta il tecnico, arrivato a Casteldebole intorno a mezzogiorno, ha parlato alla squadra. La squadra ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Seduta differenziata per Mattia Destro, palestra per Roberto Soriano e Mitchell Dijks, terapie per Federico Santander.

Bologna-Parma (domenica 24 novembre 12.30)

Squalificati: Bani, Danilo

BRESCIA

Roma-Brescia (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati: Mateju

CAGLIARI

Lecce-Cagliari (domenica 24 novembre 20.45)

Squalificati:

FIORENTINA

Hellas-Fiorentina (domenica 24 novembre 15.00)

Squalificati: Castrovilli e Pulgar

GENOA

Squadra divisa in due gruppi dallo staff tecnico a quattro giorni dalla sfida con la Spal. Con il ritorno di Pandev e Pinamonti il team si è ricompattato e le prime esercitazioni, calibrate sulle caratteristiche degli avversari. Da venerdì il programma, come carichi, inizierà a imboccare la parabola discendente.

SPAL-Genoa (lunedì 25 novembre 20.45)

Squalificati:

HELLAS VERONA

Mentre si avvicina la gara di domenica contro la Fiorentina, i gialloblù proseguono la loro preparazione al match presso lo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera. Gli uomini di Ivan Juric sono scesi in campo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre: dopo il riscaldamento, la squadra ha proseguito la seduta con delle esercitazioni sui possessi palla, per poi concludere con una partita finale a campo intero.

Hellas-Fiorentina (domenica 24 novembre 15.00)

Squalificati:

INTER

Torino-Inter (sabato 23 novembre 20.45)

Squalificati:

JUVENTUS

Atalanta-Juventus (sabato 23 novembre 15.00)

Squalificati:

LAZIO

Sassuolo-Lazio (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

LECCE

La squadra si è ritrovata queesta mattina Acaya Golf Resort & SPA per una seduta d'allenamento, alla quale non hanno partecipato i nazionali Imbula e Majer, che torneranno in sede in giornata. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Falco, Farias, Tabanelli, Mancosu e Meccariello.

Lecce-Cagliari (domenica 24 novembre 20.45)

Squalificati:

MILAN

Attivazione muscolare in palestra per iniziare, prima di uscire sul campo centrale a concludere il riscaldamento con una serie di esercitazioni atletiche eseguite tra gli ostacoli bassi e le sagome. Terminata la prima parte, spazio al pallone con una serie di torelli a tema seguiti da alcune esercitazioni tecniche. Nel frattempo i portieri hanno proseguito nel lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. Prima di concludere con la consueta partitella su campo ridotto, spazio alla fase tattica.

Milan-Napoli (sabato 23 novembre 18.00)

Squalificati: Bennacer, Calhanoglu

NAPOLI

La squadra, sul campo 2, è stata impegnata in attivazione con ostacoli bassi in avvio. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Di seguito seduta tattica a tutto campo. Chiusura con partita a campo ridotto ed esercitazioni al tiro. Sono rientrati tutti i nazionali. Allenamento differenziato per Ghoulam. Mario Rui ha svolto parte della seduta in gruppo e parte lavoro personalizzato.

Milan-Napoli (sabato 23 novembre 18.00)

Squalificati:

PARMA

Proseguono gli allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco dove, dopo la riunione di video-analisi, questa mattina la Sampdoria è stata sottoposta ad un’intensa seduta. Prima parte dedicata all’attivazione neuromuscolare, quindi esercitazioni tattiche sotto forma di partita 10 contro 10 in campo ridotto. Individuali specifici programmati sul campo per Edgar Barreto e Ronaldo Vieira. Rigenerante per Jeison Murillo. Programma di recupero agonistico per Federico Bonazzoli.

Bologna-Parma (domenica 24 novembre 12.30)

Squalificati: Hernani

ROMA

Oggi la Roma è tornata in campo per continuare la preparazione in vista della gara di campionato in programma domenica, all Stadio Olimpico, alle ore 15:00, contro il Brescia. Il gruppo ha svolto inizialmente un torello, seguito da una lunga ed intensa parte tattica. Sul finale, solite partitelle a tema. Fazio ha lavorato regolarmente in gruppo, mentre Spinazzola e Perotti hanno svolto un lavoro personalizzato. Infine, Zappacosta e Kalinic hanno stanno continuando il loro percorso di recupero.

Roma-Brescia (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

SAMPDORIA

Sampdoria-Udinese (sabato 24 novembre 18.00)

Squalificati:

SASSUOLO

Sassuolo-Lazio (sabato 24 novembre 15.00)

Squalificati:

SPAL

SPAL-Genoa (lunedì 25 novembre 20.45)

Squalificati: Tomovic e Cionek

TORINO

Seduta tecnico-tattica per il Torino, in preparazione alla partita di sabato sera contro l’Inter, cui ha preso parte anche Rincon, ultimo dei calciatori granata a rientrare in gruppo dopo gli impegni in campo internazionale con il Venezuela. A riposo Millico, per una sofferenza al ginocchio destro.

Torino-Inter (sabato 23 novembre 20.45)

Squalificati:

UDINESE