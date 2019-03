Serie A, live dai campi - Napoli, infortunio per tre. Le formazioni di serata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della prossima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi:

ATALANTA

18.00 - Continua la preparazione al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara di domenica contro il ChievoVerona. Mister Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al mattino: esercizi in palestra, tattica e partitelle su campo ridotto il programma di giornata. Toloi e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi di lavoro personalizzati. Domani, sempre a Zingonia, allenamento di rifinitura a porte chiuse.

BOLOGNA

15.00 - Oggi, vigilia della trasferta di Torino contro i granata, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse; l’allenatore Sinisa Mihajlovic sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 13 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.

18.00 - Questo l’elenco dei convocati di Sinisa Mihajlovic per la sfida di domani contro il Torino.

Portieri: Da Costa, Santurro, Skorupski.

Difensori: Calabresi, Dijks, Gonzalez, Danilo, Lyanco, Mattiello, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Krejci, Nagy, Poli, Pulgar, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Destro, Edera, Falcinelli, Orsolini, Palacio, Sansone.

CAGLIARI

18.00 - La formazione di Maran scenderà in campo contro la Fiorentina per il primo anticipo del 28esimo turno di Serie A.

20.00 - Questa la formazione ufficiale per la gara contro i viola: CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Maran.

CHIEVOVERONA

15.10 - Penultimo allenamento della settimana per i gialloblù prima della sfida di domenica contro l’Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Il programma di questa mattina prevedeva un riscaldamento iniziale, poi una serie di esercitazioni tattiche e alla fine lavori sulla rapidità. La rifinitura tecnica è stata fissata da mister Domenico Di Carlo per domani mattina, sabato 16 marzo, alle ore 11.00. La seduta si svolgerà a porte chiuse.

EMPOLI

FIORENTINA

18.00 - La formazione di Pioli scenderà in campo contro il Cagliari per il primo anticipo del 28esimo turno di Serie A.

20.00 - Questa la formazione ufficiale della squadra viola: FIORENTINA (4-3-2-1): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Norgaard, Gerson; Chiesa, Mirallas; Muriel. All.: Pioli.

FROSINONE

18.40 - Seduta pomeridiana per i giallazzurri che hanno lavorato sul campo del Benito Stirpe. Agli ordini di mister Baroni la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Ghiglione e Sammarco, terapie per Viviani. Domani alle 10 è in programma la seduta di rifinitura a Ferentino.

GENOA

INTER

18.45 - Allenamento pomeridiano per la squadra di Luciano Spalletti, in vista del #DerbyMilano di domenica sera. I giocatori scesi in campo contro l'Eintracht hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Per il resto del gruppo, dopo il riscaldamento, partitelle a campo ridotto e chiusura con tecnica individuale.

JUVENTUS

15.00 - Si avvicina la sfida di campionato contro il Genoa, che i bianconeri disputeranno domenica all’ora di pranzo (12.30). In vista del “Lunch Game” il gruppo si è ritrovato questa mattina al JTC, per una seduta di lavoro sul campo, con la palla, focalizzata su possessi e partitine “a tema”.

Proprio al termine dell’allenamento, la squadra ha conosciuto la sua avversaria in Champions League. Tornando alla sfida di campionato: domani vigilia, rifinitura, partenza per Genova, preceduta dalla conferenza stampa di Allegri, in programma alle 14.15 nella Sala Stampa dell’Allianz Stadium.

LAZIO

15.15 - Allenamento mattutino per la formazione bianconceleste, che alle ore 11:00 è scesa in campo per la seduta di giornata. Iniziale messa in moto attraverso partitella con le mani prima e con i piedi poi per i ragazzi di Inzaghi, i quali hanno poi svolto un’ampia fase tattica nella parte centrale dell’allenamento. Nel finale di seduta, cross e tiri facoltativi. Domani è in programma la seduta di rifinitura.

MILAN

18.10 - Una splendida giornata di sole ha accolto i rossoneri questa mattina, venerdì 15 marzo, a Milanello per il penultimo allenamento in preparazione del Derby di domenica alle 20.30. Anche quest'oggi presenti Leonardo e Maldini. Inizio della giornata con una sessione di video-analisi, seguita - alle 11.00 - dal lavoro sul campo con l'attivazione muscolare fatta da una serie di allunghi sul lato lungo e da una serie di torelli a tema. L'allenamento è proseguito con un possesso palla e un lavoro tattico. Prima di rientrare in spogliatoio, la squadra ha svolto la consueta partitella su campo ridotto. Il programma di sabato prevede alle 13.30 la conferenza stampa di Mister Gattuso. A seguire, sessione video prima dell'allenamento di rifinitura in programma alle 16.00.

NAPOLI

15.00 - Dopo la gara di Salisburgo, la squadra partenopea ha ripreso subito gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese per la 28esima giornata di Serie A in programma al San Paolo domenica (ore 18). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio in Austria hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione a secco e di seguito torello. Chiusura con seduta tecnica e partitina a campo ridotto. Appena rientrati da Salisburgo, Insigne, Chiriches e Diawara si sono sottoposti ad accertamenti. Insigne ha subìto una elongazione dell'adduttore destro. Per Lorenzo i tempi di recuperi sono stimati in 3 settimane. Per Chiriches distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra. Anche per lui 3 settimane di stop. Diawara ha riportato una infrazione dell'osso navicolare del piede destro. Le sue condizioni verranno ricontrollate tra 20 giorni.

PARMA

15.15 - Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una sessione di tiri in porta. Lavoro personalizzato per Antonino Barillà e Leo Stulac. Lavoro personalizzato anche per Francisco Sierralta a causa di un affaticamento al quadricipite sinistro. Domani, sabato 16 marzo, per i crociati è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse. Al termine dell’allenamento, alle 14:00, Mister Roberto D’Aversa parlerà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio.

ROMA

15.20 - Sono 19 i convocati della Roma di Ranieri per la sfida di domani contro la Spal. Out Kolarov, presenti Riccardi e Celar:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Juan Jesus, Marcano, Santon, Fazio, Cargnelutti.

Centrocampisti: Cristante, Coric, Zaniolo, Nzonzi, Riccardi.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Kluivert. Celar, El Shaarawy.

SAMPDORIA

15.05 - Reduce dallo stop interno con l’Atalanta, la Sampdoria si appresta a far visita al Sassuolo con l’intenzione di recuperare il terreno perduto e i punti lasciati per strada domenica al “Ferraris”. Alla vigilia della gara di Reggio Emilia, Marco Giampaolo inquadra così la sfida del 'Mapei Stadium': "Dobbiamo cercare di acquisire quella consapevolezza che l’Atalanta possiede per il cammino fatto in queste ultime stagioni; e la gara con il Sassuolo cade a fagiolo. Detto questo, non bisogna vincere obbligatoriamente ma sicuramente non possiamo sbagliare atteggiamento. Che partita mi aspetto? Una sfida tosta, complicata, tra squadre che cercano di giocare a calcio, ognuna attraverso il proprio impianto di gioco, senza snaturarsi".

18.00 -La Sampdoria si è ritrovata in mattinata al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per mettere a posto gli ultimi dettagli in ottica-Sassuolo. Al termine della seduta Marco Giampaolo ha reso noto l’elenco dei 20 blucerchiati saliti sul pullman in direzione Reggio Emilia. Quattro gli indisponibili: Gastón Ramírez e Riccardo Saponara restano fuori causa al pari di Edgar Barreto e Gianluca Caprari, ancora alla prese con i rispettivi programmi di recupero. A seguire l’elenco completo:

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Vieira.

Attaccanti: Defrel, Gabbiadini, Quagliarella, Sau.

SASSUOLO

20.15 - In vista del match di domani contro la Sampdoria, il tecnico de Sassuolo Roberto De Zerbi ha convocato i seguenti calciatori:

Portieri: Satalino, Consigli, Pegolo.

Difensori:Marlon, Demiral, Lemos, Peluso, Sernicola, Lirola, Magnani, Ferrari, Adjapong,

Centrocampisti: Djuricic, Sensi, Duncan, Locatelli.

Attaccanti: Matri, Scamacca, Boga, Berardi, Babacar, Di Francesco.

SPAL

14.00 - Seduta di allenamento prevista per le ore 15:00, in vista della sfida di Ferrari contro la Roma.

18.45 - Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza in vista della gara contro la Roma. "Più preoccupato dal nostro momento o dalla Roma? Sicuramente dai giallorossi, sono forti ed hanno valori assoluti eccellenti. Anche loro hanno attraversato un momento particolare con il cambio di allenatore e ci sarà una reazione a livello mentale. Noi dobbiamo fare una partita di grande intensità per tutti i 90', non come a San Siro dove siamo stati in partita solo per 60'. Lazzari? Non è al top dopo gli infortuni, ma è a disposizione. Per noi è un giocatore importante, abbiamo visto il suo apporto quando sta bene: vedremo come poterlo utilizzare. La vittoria dell'andata? Successo straordinario sotto l'aspetto storico, ma nella prima mezz'ora abbiamo rischiato di prendere il gol. Poi siamo andati in vantaggio e li abbiamo limitati con attenzione e determinazione nonostante l'uomo in meno. Classifica? Non la guardo, dico la verità, siamo padroni del nostro futuro e questa è una cosa importantissima. Non dobbiamo però rimanere tranquilli o mollare, serve una sana preoccupazione", ha detto.

TORINO

18.15 -Ultime sul Torino. Il tecnico Walter Mazzarri ha selezionato 20 calciatori per la partita di domani contro il Bologna (calcio d’inizio ore 20.30), nona giornata di ritorno del campionato di Serie A. Questa la lista completa:

Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu.

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Moretti, Nkoulou.

Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Parigini, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Falque, Zaza.

UDINESE

15.00 - La formazione di mister Nicola si prepara per la trasferta di Napoli, in programma domenica alle 18 al San Paolo. Il tecnico bianconero parlerà domani in conferenza, alle ore 13.

18.00 - Meno due alla sfida con il Napoli e il lavoro al Bruseschi continua. I bianconeri si sono ritrovati sui campi alle 11 dopo aver sostenuto una prima parte di seduta nella palestra interna alla Dacia Arena per l'attivazione muscolare. Una volta all'esterno, sotto gli ordini del Mister e dei suoi collaboratori, si è svolta una seduta sul Campo 4 che ha visto i ragazzi impegnati in esercizi di tecnica dinamica col pallone ai piedi, seguiti da focus dedicati ai singoli reparti. Ultima parte di allenamento riservata alle esercitazioni tattiche, concluse con una partitella a tema palle inattive. Il gruppo ha visto il rientro per tutta la seduta di Okaka e Pussetto, mentre De Maio ha sostenuto una seduta di lavoro personalizzato programmato.