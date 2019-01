Serie A, live dai campi - Napoli, Mertens in gruppo. Milan, torna Suso

Fonte: Con la collaborazione di Ivan Cardia e Michele Pavese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi delle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA

20.00 - La squadra di Gasperini si è allenata a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia

BOLOGNA

19.20 - La squadra ha continuato questo pomeriggio la preparazione alla gara del Mazza, con tutti i giocatori a disposizione di Inzaghi eccetto Blerim Dzemaili che prosegue un lavoro a parte per il problema muscolare al polpaccio. Seduta tattica e prove di calci piazzati per i rossoblù.

CAGLIARI

17.15 - Continua al Centro Sportivo di Assemini la preparazione dei rossoblù alla partita di domenica contro l’Empoli.

Prima parte della seduta dedicata all’analisi video. Quindi la squadra si è spostata sul campo per l’attivazione con un torneo di basket a tre squadre.

A seguire, esercitazioni tecniche a coppie e sviluppi sulla fase difensiva.

In chiusura, la parte tecnica: prima una serie di cross e conclusioni in porta, poi lavoro di tecnica individuale.

Darijo Srna si è allenato regolarmente con la squadra. Lavoro personalizzato per Alberto Cerri, Ragnar Klavan e Marco Sau. A riposo precauzionale Marco Andreolli per una leggera distorsione alla caviglia rimediata in allenamento.

CHIEVO VERONA

18.32 - Mister Di Carlo ha concesso una giornata di riposo. La ripresa è prevista per domani mattina alle ore 11.30 con un allenamento a porte chiuse.

EMPOLI

18.45 - La squadra allenata da Beppe Iachini ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

FIORENTINA

FROSINONE

19.02 - Penultima seduta di allenamento per i giallazzurri in vista del match di domenica contro l’Atalanta. A Ferentino la squadra ha svolto delle esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella a campo ridotto. Ariaudo, Salamon e Bardi hanno lavorato a parte, terapie per Zampano. Durante la seduta si è fermato Daniel Ciofani per via di una distrazione muscolare alla coscia destra, l’attaccante nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali

GENOA

17.11 - Un’altra seduta concentrata di nozioni per il gruppo rossoblù tornato a Pegli a tre giorni dalla sfida di lunedì con il Milan. Esercitazioni tattiche per reparti e partitella a campo quasi intero, sotto la regia di mister Prandelli e del vice Pin, hanno assorbito gran parte del programma, portato a termine senza inconvenienti da chi era sceso in campo. Con i compagni non si è allenato Omeonga, per il quale si sta definendo in queste ore il trasferimento in un club scozzese. Non ci sono novità salienti a livello di infermeria. Piatek è squalificato e non potrà guidare l’attacco. Sabato allenamento dell’ante-vigilia per la squadra.

INTER

19.01 - Sono 22 i calciatori convocati da Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, per la prossima di campionato contro il Sassuolo. Out, come da previsioni, Keita.

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni.

Difensori: Vrsaljko, De Vrij, Ranocchia, Asamoah, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar.

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic.

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Politano, Candreva.

JUVENTUS



Si parte con il lavoro atletico! 💪 pic.twitter.com/BdiSlFFiJl — JuventusFC (@juventusfc) 18 gennaio 2019

- Ultime sulla Juventus, direttamente dal sito ufficiale dei bianconeri. La squadra, dopo il giorno di pausa concesso ieri da Mister Allegri, è tornata ad allenarsi nel primo pomeriggio di oggi: è stata una seduta intensa, contraddistinta prima da una fase di lavoro atletico e poi da una serie di esercizi con la palla. I bianconeri si sono concentrati sulla velocità e precisione dei passaggi, sull’occupazione degli spazi e sulla reattività. Douglas Costa, che aveva accusato crampi a Gedda, si è regolarmente allenato con la squadra, mentre Pjanic e Bentancur (contusione) hanno svolto le terapie previste. Domani la squadra torna ad allenarsi, al mattino, al JTC Continassa. Lunedì sera è in programma la prossima di campionato contro il Chievo.

LAZIO

15.55 - Allenamento mattutino per la Lazio, che alle ore 11:00 si è ritrovata sul campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Iniziale riscaldamento al quale ha fatto seguito una sfida 11vs11 a campo ridotto con l’ausilio delle porticine. La fase centrale della seduta è stata caratterizzata da un’ampia fase tattica a due giorni dalla trasferta del San Paolo. Nel finale, alcuni calciatori biancocelesti si sono cimentati in conclusioni in porta dalla distanza. Domani è prevista la seduta di rifinitura.

MILAN

17.37 - Buone notizie da Milanello per quel che riguarda Suso. Lo spagnolo, che ha saltato la trasferta di Gedda a causa della squalifica rimediata dopo l'espulsione contro la Spal, ha lavorato duramente nei giorni scorsi e oggi ha svolto tutto l'allenamento con la squadra. Smaltito, dunque, il risentimento sovrapubalgico. Lo riporta milannews.it.

NAPOLI

18.03 - Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio posticipo della 20esima giornata di ritorno in programma domenica al San Paolo. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio con l'utilizzo di ostacoli bassi. Successivamente svolgimento di gioco e lavoro tecnico. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Mertens ha svolto lavoro completo con il gruppo. Differenziato per Hamsik.

PARMA

Sono 25 i convocati del Parma . Subito convocato il nuovo acquisto Kucka, torna a disposizione Roberto Inglese.

ROMA

16.01 - La Roma è scesa sui campi del Fulvio Bernardini di Trigoria intorno alle 14:30, subito dopo la conferenza stampa del tecnico Di Francesco, per la rifinitura in vista della sfida casalinga di domani contro il Torino. La squadra ha iniziato la seduta con un torello di attivazione, per poi continuare con il riscaldamento, racconta vocegiallorossa.it. L'allenamento terminerà con un focus tattico, come di consueto prima di una gara. Tornano in gruppo rispetto a ieri Nzonzi, Manolas e Pastore; lavoro individuale in campo per Florenzi e Riccardi (colpito da una leggera influenza), individuale in palestra per De Rossi, Mirante e Juan Jesus. Terapie, invece, per Diego Perotti.



18.34 - Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha convocato 22 giocatori per la sfida di campionato contro il Torino. Questo l'elenco completo:

Portieri: Olsen, Fuzato, Greco

Difensori: Karsdorp, Lu. Pellegrini, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Manolas

Centrocampisti: Cristante, Lo. Pellegrini, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi

Attaccanti: Riccardi, Dzeko, Schick, Cengiz, Kluivert, El Shaarawy

SAMPDORIA

16.05 - Sampdoria all’opera sotto il sole del “Mugnaini” di Bogliasco. Alle esercitazioni tecnico-tattiche mattutine predisposte dallo staff in vista della Fiorentina non hanno partecipato Edgar Barreto (piscina) e Karol Linetty (specifico sul campo), alle prese con i rispettivi programmi individuali di recupero, oltre a Dodò Pires e Maxime Leverbe, impegnati in sedute singole. Rientrati in gruppo invece Vid Belec e Júnior Tavares. Domani, sabato, è in agenda la seduta di rifinitura seguita alle ore 13.00 dalla consueta conferenza stampa della vigilia di Marco Giampaolo

SASSUOLO

19.12 - Sono 23 i calciatori convocati da Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, per la gara contro l'Inter. Out Di Francesco e Marlon, ci sono Adjapong e Dell'Orco, quest'ultimo al centro di numerose trattative di mercato.

Portieri: Satalino, Consigli, Pegolo.

Difensori: Lemos, Rogerio, Peluso, Lirola, Magnani, Ferrari, Dell'Orco, Adjapong.

Centrocampisti: Magnanelli, Djuricic, Sensi, Duncan, Bourabia, Locatelli.

Attaccanti: Matri, Boga, Berardi, Boateng, Babacar, Brignola.

SPAL

TORINO

Il tecnico Walter Mazzarri ha selezionato 21 calciatori per la partita di domani contro la Roma (calcio d’inizio ore 15), prima giornata di ritorno del campionato di serie A Tim:

Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu

Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Ferigra (Numero Di Maglia 99), Lyanco, Nkoulou

Centrocampisti: Adopo (Numero Di Maglia 80), Berenguer, Lukic, Parigini, Rincon

Attaccanti: Belotti, Edera, Falque, Millico (Numero Di Maglia 72), Zaza