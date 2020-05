Serie A, Lotito perde la battaglia sul rappresentante medico in FIGC: scelto il dott. Nanni

vedi letture

La Lega Serie A si muove anche nell'ambito medico e dopo l'Assemblea di oggi ha una nuova figura di riferimento per i colloqui con la Commissione medico scientifica della FIGC, il dottor Gianni Nanni, Responsabile sanitario del Bologna: "L'Assemblea ha indicato il Dott. Nanni della Società Bologna per rappresentare nella Commissione medico scientifica della Figc le istanze delle Società, che saranno previamente informate in sede assembleare". Una scelta che non avrà fatto felice il patron della Lazio Lotito, che avrebbe preferito il medico sociale della Roma, il dottor Causarano.