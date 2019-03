Serie A, record d'incassi in Milan-Inter: 5.7 mln. Nel pregara canta Ghali

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Incasso record per il derby di Milano che andrà in scena domani sera a San Siro. Per Milan-Inter, posticipo della 28esima giornata di Serie A, lo stadio sarà pieno in ogni ordine di posto per un incasso complessivo da record: 5.7 milioni di euro. Si tratta di un record assoluto per la Serie A.

Il Milan ha inoltre reso note anche altre attività legate proprio alla partita. Eccole nel dettaglio.

"La partita verrà trasmessa in circa 200 Paesi. "Sold out" in tribuna stampa, con oltre 600 operatori dell'informazione accreditati, fra cui 260 giornalisti, 60 fotografi e più di 300 addetti alle produzioni televisive che, attraverso il lavoro di oltre 25 telecamere, regaleranno ai tifosi di tutto il mondo uno spettacolo unico, in 4K. Sarà uno stadio rossonero ed "infuocato", in linea con lo slogan che accompagna la sfida ("Join the flame"). Tutto il perimetro esterno dello stadio sarà oggetto di una videoproiezione con oltre 170 corpi illuminanti che proietteranno fasci di luce a ricreare l'effetto del fuoco.

Nell'intervallo scenderanno in campo alcuni protagonisti degli ultimi storici successi rossoneri in Italia, in Europa e nel mondo: Abbiati, Ambrosini, Cafu, Dida, Inzaghi, Nesta e Oddo presenteranno, insieme al Presidente Paolo Scaroni e all’Amministratore Delegato Ivan Gazidis, le speciali maglie con cui la formazione Milan Glorie giocherà a Liverpool allo stadio di Anfield il prossimo 23 marzo contro le Liverpool Legends. Le maglie utilizzate dalla formazione Milan Glorie saranno poi messe all'asta per Fondazione Milan e contribuiranno, insieme a parte dei proventi della gara, alla raccolta fondi per il progetto di sostegno ai ragazzi delle periferie di Milano in difficoltà.

Il pubblico, prima dell'inizio della partita, assisterà anche all'esibizione del rapper Ghali, tifoso rossonero da sempre, che lancerà il nuovo singolo "I love you". Settantacinque influencer saranno ospiti del Technical Sponsor Puma per raccontare il match in tutto il mondo. Banco BPM, Major Partner e Match Sponsor di Milan-Inter, allestirà nel prepartita due corner fotografici per scattare la propria foto ricordo del match e offrirà 30.000 banner che i tifosi troveranno sul proprio seggiolino per colorare di rossonero lo stadio".