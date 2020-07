Serie A, stasera SPAL-Udinese e Hellas-Inter: le probabili formazioni

SPAL-UDINESE

SPAL (4-4-1-1): Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Felipe; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Castro; Petagna.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski.

COME ARRIVA LA SPAL - Dopo la sconfitta con la Sampdoria, la SPAL affronta l’Udinese al Paolo Mazza con la consapevolezza che sarà una sfida da ultima spiaggia per poter continuare a sperare in una salvezza sempre più lontana è difficile da raggiungere. Nel 4-4-1-1 che Di Biagio schiererà contro i friulani, spazio in porta a Letica con la linea difensiva composta da Tomovic, Vicari, Bonifazi e il ballottaggio aperto tra Felipe, Sala e Reca. A centrocampo invece toccherà a Strefezza con Valdifiori, Dabo e D’Alessandro, mentre in attacco tornerà dal primo minuto Petagna, alle sue spalle Castro. Non sarà a disposizione Cionek squalificato, così come restano da valutare le condizioni degli infortunati Valoti e Fares.

COME ARRIVA L'UDINESE - Davanti all'inamovibile Musso, mister Gotti ha due dubbi principali di formazione. In difesa il ballottaggio è tra De Maio e Troost-Ekong (col primo in vantaggio), mentre in avanti è Okaka ad insidiare Nestorovski. Jajalo in cabina di regia, sulle fasce invece spazio a Zeegelaar e Stryger Larsen (Sema è squalificato).

HELLAS VERONA-INTER

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Ranocchia; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Stepinski.

COME ARRIVA IL VERONA - La novità in difesa rispetto al k.o. di Brescia potrebbe essere il rientro di Koray Gunter al fianco di Rrahmani e Kumbulla. A farne le spese sarebbe Empereur, a causa di mere logiche di turnazione, anche perché l'ex Bari non ha sfigurato contro le "Rondinelle". In mezzo il vero punto interrogativo riguarda Amrabat: se verrà considerato arruolabile, sarà lui ad affiancare uno tra Badu e Veloso. Il ghanese non ha riportato conseguenze dopo la botta alla testa di domenica, ma non è al meglio, così come l'ex Genoa, sempre impiegato negli ultimi impegni degli scaligeri. L'alternativa è l'impiego in mediana di Pessina, anche se al momento l'ipotesi più plausibile è che l'ex Atalanta possa dividere la trequarti con Zaccagni a supporto di Stepinski, sempre in lizza con Di Carmine, mentre Borini sarà quasi certamente out dopo il nuovo problema al flessore accusato contro il Brescia. Completano il quadro Faraoni e Lazovic, che presidieranno le corsie.

COME ARRIVA L'INTER - L'ambiente Inter non è certo sereno. A Verona i nerazzurri devono dare le risposte che la dirigenza si aspetta dopo il lungo confronto post ko interno col Bologna. Conte ha recuperato a pieno Brozovic e Vecino, ai quali si aggiunge Skriniar che ha scontato le tre giornate di squalifica. Tuttavia sono assenti Sensi, Barella e Moses (in infermeria), in compagnia degli squalificati Bastoni e D'Ambrosio. In difesa è ballottaggio Ranocchia-Godin, poi il miglior undici possibile per provare a riscattarsi contro l'Hellas di Ivan Juric.