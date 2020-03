Serie A verso il taglio degli stipendi: ecco quanto risparmierebbe la Roma

vedi letture

Il momento in Italia è il più difficile dal secondo dopo guerra. A dirlo è stato il Premier Conte sabato sera e la crisi non è solamente sanitaria. Quando l’emergenza da Coronavirus sarà terminata, i risvolti peggiori saranno a livello economico e il calcio, in quanto terza azienda del paese, ne risentirà. Per questo la Lega di Serie A per cercare di arginare le perdite ha messo sul banco anche i tagli degli stipendi dei giocatori. Proposta avallata da tutti i club e non esclusa da Gravina. Le soluzioni percorribili per ora sembrano due: non erogare gli emolumenti di marzo oppure tagliare una cifra forfettaria e sulla quale va trovato un accordo (sembrerebbe il 25% del salario). La Roma così facendo risparmierebbe 6 milioni netti con la prima ipotesi, quasi 28 con la seconda. Una cifra, in particolare quest’ultima, che si avvicina molto all’idea che il club aveva già nelle sue intenzioni in vista del prossimo esercizio da chiudere entro il 30 giugno.

PIANO - La strategia del club di Viale Tolstoj, infatti, era quella di effettuare tagli sul monte ingaggi (in Serie A è il secondo più alto dopo la Juventus) di una trentina di milioni. Ecco, con i 28 risparmiati ai quali aggiungere contratti pesanti come quelli di Pastore, Fazio, Perotti, Jesus, Schick, Nzonzi, Olsen e Karsdorp,la Roma potrebbe dilazionare da qui ai prossimi bilanci un risparmio di una sessantina di milioni. A questo si aggiungerebbero le eventuali plusvalenze estive (Under su tutti) a far rifiatare i conti in rosso e che con l’emergenza da Coronavirus non possono che peggiorare. Una mano poi potrebbe tenderla anche l’Uefa ammorbidendo i paletti del Financial Fair Play e chissà che l’aiuto definitivo poi non possa esser dato da Friedkin. La trattativa per acquistare la Roma è attualmente bloccata, ma le intenzioni del magnate texano non sono quelle di abbandonare l’operazione, ma rivedere solamente il costo d’acquisto, chiaramente a ribasso. C’è dunque domino contabile che per incastrarsi ha bisogno del verificarsi di più fattori e il primo potrebbe essere proprio il taglio degli stipendi per le mancate prestazioni offerte dai calciatori in questo momento.