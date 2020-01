© foto di J.M.Colomo

L'allenatore del Barcellona, Quique Setién, ha parlato anche della cessione alla Roma di Carles Perez nella conferenza stampa tenutasi alla vigilia del match di Copa del Rey contro il Leganés: "Abbiamo preso una decisione condivisa. Io e lui abbiamo parlato chiaramente, ma non posso svelare cosa ci siamo detti. Niente da aggiungere, quindi, se non che il club e lo stesso Carles Perez conoscono bene la mia opinione sul giocatore. Il suo trasferimento alla Roma è una buona opzione".