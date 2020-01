Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

Carles Perez è sbarcato a Fiumicino. Pochi minuti fa, infatti, il terzo acquisto della Roma di questo gennaio (dopo Ibanez e Villar) è arrivato nella Capitale proveniente da Barcellona. Il giocatore si trasferisce in giallorosso a titolo definitivo con la possibilità da parte dei blaugrana di utilizzare una prelazione in caso di cessione futura. In giornata previste le visite mediche e la firma sul contratto. "Sono davvero molto questo di iniziare questa nuova avventura", le sue primissime parole. Di seguito le immagini di TMW con l'arrivo di Perez a Fiumicino: