Sette ottomani alla conquista della Serie A. Arslan è l'ultimo, Sassuolo fa da casa madre

La Serie A quest'anno sembra parlare più turco che mai. Con l'arrivo a Udine di Tolgay Arslan, jolly di centrocampo preso a zero dopo lo svincolo dal Fenerbahce, sono adesso sette i rappresentanti della nazione turca - seppure quest'ultimo sia nato in Germania ed abbia anche passaporto tedesco - nel nostro campionato. Uno di questi è sì in uscita, e ci riferiamo a quel Cengiz Under ormai proiettato in direzione Leicester, ma gli altri sono o appena arrivati, proprio come il freschissimo Arslan, o comunque solidi riferimenti per le proprie squadre. Come Hakan Calhanoglu, rinato nel 2020 con il suo Milan, o quel Mert Cetin che, dopo aver balbettato a Roma, è pronto a confermarsi protagonista in quel di Verona. Senza dimenticarsi di due giovani talenti in rampa di lancio quali Merih Demiral, speranza Juventus per la difesa del domani, o Mert Muldur, salito alle luci della ribalta dopo l'ottima stagione nel Sassuolo di De Zerbi. Proprio i nero-verdi rappresentano la maggior concentrazione dal Bosforo, avendo inserito in rosa in questo mercato anche Kaan Ayhan, scuola Schalke, dal Fortuna Dusseldorf. Insomma, la Serie A parla sempre più turco, con sette ottomani nel suo seno. Ci vogliate perdonare il gioco di parole.