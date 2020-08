Sfogo Conte, Bergomi: "Ma quale carro? E' lui il primo a dire di non festeggiare il 2° posto"

vedi letture

Tramite i microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi è tornato a commentare il durissimo sfogo di ieri di Antonio Conte verso l'Inter: "Mi faccio delle domande. Non è stato riconosciuto il lavoro? Ma da chi, dalla società o da noi dei media? Noi siamo sempre tendenzialmente critici, anche con la Juve che ha vinto il campionato. A inizio anno lui attaccava il club sul mercato, ieri invece l'ha tenuto fuori ed è andato diritto sulla società. Non riesco a capire, quando ero all'Inter anche io vivevo questo senso di accerchiamento, vedevo altre società più protette. Ma Marotta è sempre qui a parlare, per questo non capisco a cosa si riferiva. Poi il discorso del salire tutti sul carro. Ma quale carro? E' lui a dire che col secondo posto non c'è niente da festeggiare".