Sfumato Remy, il Benevento pensa a Sturridge. Vigorito: "Sarebbe un onore..."

Fallito l'ingaggio di Loic Remy, attaccante ex Lille che non ha ricevuto l'idoneità sportiva per giocare in Serie A il prossimo anno, il Benevento è al lavoro per un altro colpo internazionale per rinforzare l'attacco in vista della Serie A 2019/20.

Il club sannita, riporta il 'Daily Mail', negli ultimi giorni ha avviato contatti con l'entourage di Daniel Sturridge, attaccante inglese classe '89 attualmente svincolato dopo la fine della sua avventura al Trabzonspor. "Sturridge sarebbe un onore per qualsiasi squadra italiana", ha detto ai microfoni del tabloid inglese il presidente Oreste Vigorito che ha quindi confermato l'interesse per l'ex attaccante, tra le altre, di Chelsea e Liverpool.