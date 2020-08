Shakhtar, Taison avverte: "Ci faremo trovare pronti per neutralizzare l'Inter"

L'attaccante dello Shakhtar Donetsk, Taison, parla al termine della sfida vinta contro il Basilea e si proietta alla semifinale di lunedì contro l'Inter: "Ci metteremo e analizzeremo il loro gioco con i video come facciamo per ogni avversario. Perché vogliamo prepararci bene e farci trovare pronti per imporre il nostro gioco e neutralizzare i punti di forza dell'Inter. E abbiamo questa settimana per capire come fare".