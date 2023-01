ufficiale A 35 anni Taison torna in Europa, l'ex Shakhtar firma con il PAOK

L'avventura in Europa sembrava essersi chiusa due anni fa, quando dopo otto anni Taison aveva lasciato lo Shakhtar Donetsk per tornare a casa, all'Internacional de Porto Alegre. Ma proprio oggi, a quasi 35 anni, il brasiliano ha deciso di tornare nel Vecchio Continente, firmando con il PAOK Salonicco. Taison, dunque, giocherà in Grecia.