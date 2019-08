Shakhtyor Soligorsk-Torino, le formazioni ufficiali: Zaza dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono state ufficializzate le formazioni di Shakhtyor Soligorsk-Torino, match valido per il terzo turno preliminare di Europa League. Mazzarri non vuole correre rischi, nonostante il 5-0 dell'andata: in campo Simone Zaza dal 1', con Andrea Belotti a completare il reparto. In difesa Bonifazi, al posto di Izzo, con Rincon, Lukic e Meite in cabina di regia. Ecco le formazioni ufficiali:

Shakhtyor Soligorsk (4-2-3-1): Klimovich; Matveichik, Khadarkevich, Rybak, Antic; Selyava, Szoke; Kovalev, Ebong, Balanovich; Bakaj.

A disposizione: Chesnovskiy, Burko, Yanush, Visnakovs, Khvaschinski, Lambulic, Bodul.

Allenatore: Tashuev

Torino (3-5-2): Sirigu; Bonifazi, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Meite, Ansaldi; Zaza, Belotti.

A disposizione: Rosati, Baselli, Singo, Berenguer, Millico, Djidji, Aina.

Allenatore: Mazzarri